0
12:29
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
11:00
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
09:36
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
00:27
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
23:52
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей
23:08
Европа снова закрывает границы из-за коронавируса
22:39
«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная
Еще новости
Общество

Более 19 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в РФ за сутки

За последние сутки в России подтвердились 19 032 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе 2 001 – без клинических проявлений. Такие данные приводит информационный центр мониторинга ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 3 832 080 случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 72 697 россиян, в том числе 512 – за минувшие сутки.

Победили коронавирус 3 279 964 жителя РФ, 24 502 выздоровели за прошедшие 24 часа.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки Более 19 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в РФ за сутки Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом Европа снова закрывает границы из-за коронавируса Когда начнёт отступать пандемия, рассказали в Минздраве Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Ещё 30 человек заболели COVID-19 в Пскове Более 19 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
30 января 2021
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
30 января 2021
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
30 января 2021
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
30 января 2021
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей
29 января 2021
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей
Европа снова закрывает границы из-за коронавируса
29 января 2021
Европа снова закрывает границы из-за коронавируса
«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная
29 января 2021
«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная
​«Россети Северо-Запад» подвели результаты работы в Псковской области
29 января 2021
​«Россети Северо-Запад» подвели результаты работы в Псковской области

Идет загрузка...