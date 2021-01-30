Более 19 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в РФ за сутки

11:13, 30 января 2021, ПАИ

За последние сутки в России подтвердились 19 032 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе 2 001 – без клинических проявлений. Такие данные приводит информационный центр мониторинга ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 3 832 080 случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 72 697 россиян, в том числе 512 – за минувшие сутки.

Победили коронавирус 3 279 964 жителя РФ, 24 502 выздоровели за прошедшие 24 часа.