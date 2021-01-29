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Фальшивую пятитысячную купюру принёс пскович в банк

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивка была обнаружена в одном из финансовых учреждений и поступила от 36-летнего псковича. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее их проверять, а также пользоваться специальным оборудованием.

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