Фальшивую пятитысячную купюру принёс пскович в банк

12:09, 30 января 2021, ПАИ

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивка была обнаружена в одном из финансовых учреждений и поступила от 36-летнего псковича. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее их проверять, а также пользоваться специальным оборудованием.