Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности
Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности, сообщает официальный Telegram-канал сетевой компании.
К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 30 января.
Специалисты сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф