Псковское профобъединение и комитет по туризму подписали соглашение о сотрудничестве
Псковское профобъединение и комитет по туризму Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковскому агентству информации в облсовпрофе.
«Мы стали ещё ближе друг к другу. Складывая ресурсы, мы сможем работать ещё более эффективно», - прокомментировал подписание соглашения председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Он отметила, что главная цель документа - развитие туризма, сервиса, чтобы сделать регион более привлекательным в этом плане. «Приятно смотреть, когда отдыхающими заполнены здравницы, туристические базы, гостиницы, когда у людей есть работа, когда в регионе проходят выставки, тематические мероприятия, когда жизнь кипит», - отметил Игорь Ивано. По его словам, у облсовпрофа найден с комитетом по туризму консенсус по всем вопросам. В частности, в соглашении есть пункт о том, что комитет будет содействовать в создании первичных профсоюзных организаций в отрасли туризма и популяризации профсоюзного движения региона.
«Где есть профсоюз – там белая зарплата, социальные гарантии, коллектив», – добавил Игорь Иванов.