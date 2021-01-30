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Общество

В российских вузах станет больше бюджетных мест по IT-специальностям

В 2021 году в российских вузах на четверть возрастёт количество бюджетных мест по IT-специальностям, а к 2024 году этот показатель планируется увеличить в 2,5 раза. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.

В новом учебном году количество бюджетных мест по IT-специальностям по программам подготовки бакалавров возрастёт до 80 тысяч. Это коснётся практически всех регионов и направлений в сфере информационных технологий.

По данному вопросу Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации субъектов и региональных органов исполнительной власти при участии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. «Президентом поставлена задача обеспечить цифровизацию 10 основных отраслей экономики, которую невозможно решить без команды сильных профессионалов в IT-сфере», – напомнил Дмитрий Чернышенко и отметил, что будет развиваться и цифровое образование специалистов других отраслей. Он подчеркнул, что это совместная задача как государства, так и бизнеса.

При этом спикер добавил, что для качественной подготовки IT-специалистов требуется повышать уровень профессиональных компетенций самих преподавателей. В ближайшие четыре года планируется организовать обучение 80 тысяч сотрудников вузов.

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