Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с уборкой снега

14:17, 30 января 2021, ПАИ

Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с уборкой снега, сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита».

«Вторые сутки идёт снег. Всю пятницу один из сотрудников приюта расчищал подходы к будкам, дорогу для проезда машин. На это ушёл весь день, а вечером мы всё равно уезжали утопая по колено в снегу, – рассказали в приюте. – От будки к будке, от вольера к вольеру, от одной «щенячки» до другой приходится постоянно ходить с вёдрами еды, с водой, с сеном, преодолевая за день огромные расстояния. А тут ещё и с препятствиями».

Волонтёров обеспечат лопатами. При визите в приют необходимо иметь соответствующую одежду и непромокаемую обувь.

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон: 8-911-362-31-25.