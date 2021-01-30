0
16:35
До -8 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
15:07
Ночная литургия для молодёжи прошла в Троицком соборе Пскова
14:17
Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с уборкой снега
12:29
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
11:00
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
09:36
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
00:27
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
Еще новости
Общество

Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с уборкой снега

Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с уборкой снега, сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита».

«Вторые сутки идёт снег. Всю пятницу один из сотрудников приюта расчищал подходы к будкам, дорогу для проезда машин. На это ушёл весь день, а вечером мы всё равно уезжали утопая по колено в снегу, – рассказали в приюте. – От будки к будке, от вольера к вольеру, от одной «щенячки» до другой приходится постоянно ходить с вёдрами еды, с водой, с сеном, преодолевая за день огромные расстояния. А тут ещё и с препятствиями».

Волонтёров обеспечат лопатами. При визите в приют необходимо иметь соответствующую одежду и непромокаемую обувь.

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон: 8-911-362-31-25.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

До -8 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
30 января 2021
До -8 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
Ночная литургия для молодёжи прошла в Троицком соборе Пскова
30 января 2021
Ночная литургия для молодёжи прошла в Троицком соборе Пскова
Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с уборкой снега
30 января 2021
Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с уборкой снега
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
30 января 2021
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
30 января 2021
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
30 января 2021
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
30 января 2021
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей
29 января 2021
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей

Идет загрузка...