Поэтический сборник Николая Рассадина «Исхода не будет» – обзор Александра Елисеева

17:09, 30 января 2021, ПАИ

На этой неделе решил рассказать о книге Николая Рассадина «Исхода не будет». Честно говоря, мысль написать обзор именно на эту книжку была давно, но получилось только сейчас. Многие в городе знают Николая Рассадина как бизнесмена, директора гипермаркета «Империал», но, помимо предпринимательской деятельности, он ещё пишет стихи и исполняет песни под гитару.

Вообще у Николая Рассадина достаточно богатая и интересная биография: учёба в Москве и служба в отдельном батальоне связи на территории ГДР, работа в уголовном розыске, затем ещё один диплом (Московской финансово-промышленной академии), переезд в Псков. Среди интересов – хоккей, бокс и другие виды спорта. На первый взгляд, достаточно «суровые» и в то же время стандартные увлечения в обычной мужской жизни. Но вдруг в какой-то момент времени в этой, казалось бы, абсолютно неподготовленной почве роявляются небольшие ростки поэзии и музыки (аналогия с библейским сюжетом тут неспроста). Интересное явление.

Книга «Исхода не будет» появилась относительно недавно. Она вышла в 2018 году. Строгая тёмная твёрдая обложка с изображением пирамид. На обратной стороне – предупредительная надпись: «Книга содержит нецензурную брань». Спасибо постановлению «Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции», которое так заботится о читателях. Справедливости ради, этой самой брани в книге немного. При чтении вообще можно забыть, что она присутствует и тебя об этом предупреждали.

Название книги недвусмысленно относит нас к библейскому преданию о порабощении евреев и их последующем выходе из Египта под предводительством Моисея по воле Бога. Стихотворение, от которого получила своё название книга, можно считать интерпретацией древнего события исходя из современных реалий. После его прочтения появляется чувство безысходности, которое всё же пропадает при чтении других стихов. В этом смысле можно отметить, что какого-то общего настроения или лейтмотива нет, всё меняется в зависимости от настроения и мыслей самого автора в тот или иной период.

В первой половине книги слово «исход» встречается достаточно часто. При этом лирику к религиозной отнести нельзя, несмотря на наличие библейских (и не только) сюжетов. Тут, скорее, дело в начитанности автора. По мере чтения разных книг сюжеты и герои запоминаются, а уже после Николай Рассадин добавляет их в свои произведения, попутно осмысляя и интерпретируя.

Это хорошо иллюстрирует стихотворение «Мне тридцать три», которое открывает поэтический сборник. Опять же, в первую очередь кажется, что речь идёт о Христе, но при этом в следующих строчках встречается упоминание календаря индейцев майя, дальше – Юний Брут, африканский слон… Иными словами, сочетается в принципе несочетаемое. Получается некая «схоластика», цель которой, видимо, одна – раскрыть основную мысль через образы второго плана, имеющие в историческом контексте четкие коннотации: майя – пророчества о конце света, Брут – предательство и т. д. Но почему тогда нельзя было продолжить библейскую тему? Возможно, потому что всё это в литературе уже имело место ранее и автору хотелось попробовать привнести что-то своё. И если мы допускаем это, то упоминание возраста вкупе с представленными образами лучше рисует общую картину и помогает раскрыть смысл стихотворения.

Кстати, о сочетании в принципе несочетаемого. У Николая Рассадина в этом же сборнике есть стихотворение «Искушение», в этом коротком четверостишии, видимо, и кроется ответ:

В дуализма искуса

Для меня всё едино –

И ослица Иисуса,

И ишак Насреддина.

Видимо, на данном этапе жизни автора интересуют разные религии и учения, он изучает их. Хотя по мере чтения стихов мне казалось, что автор ближе именно к православию.

В стихах Николая Рассадина много отсылок, так называемых реминисценций и аллюзий. Про библейские мотивы уже упоминал, помимо них в текстах можно найти Карфаген и Трою, философский пароход, иногда происходит вкрапление литературных героев в исторический пласт. Листаешь страницы – и словно путешествуешь во времени. И кстати сказать, чем ближе к концу сборник, тем ближе к нашему времени описываемые события. Например, в самом конце упоминание убийства Немцова.

Но не следует думать, что всё, описываемое в произведениях, отстранённое. Здесь есть место и личным переживаниям. И в таких произведениях уже меньше отсылок. И сами стихи становятся проще и искреннее. И лично мне, например, они понравились даже больше.



Фото: Александр Елисеев



Фото: Александр Елисеев



Фото: Александр Елисеев





На многие стихи действительно хочется наложить мелодию (мне даже досталась книга, в которой у некоторых стихов подписаны аккорды). И получатся уже не просто стихи, а песни под гитару, которые можно исполнить на каком-нибудь творческом вечере или в компании друзей.

Закончить свой небольшой обзор хочу простым и добрым стихотворением, которое называется «Сыну»:

Ветки покроются инеем,

Речка покроется льдом.

Я нареку тебя именем,

Я подарю тебе дом.

Я буду петь тихим голосом

То же, что пела мне мать,

Гладить упрямые волосы,

Руки твои целовать.

Я приведу тебя к Истине

И напитаю Добром.

Милый мой мальчик, единственный,

Я подарю тебе дом.

P. S. Я специально нигде не писал про то, что «автор имел в виду» в каком-то конкретном произведении, не старался показать, что именно «хотел сказать автор» в этой книге. Всё уже сказано самим Николаем Рассадиным в небольшой аннотации: «Исхода не будет» – это не прогноз и не предсказание. Это размышления о том, готовы ли мы к переменам в повседневной жизни и в глобальном масштабе. Меняйте мир вокруг себя, меняйтесь сами.

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Николай Рассадин – бизнесмен, поэт, автор-исполнитель. Родился 21 октября 1961 года в Москве. Автор поэтической книги «Исхода не будет» и ряда музыкальных альбомов.

Книгу Николая Рассадина можно взять в Центральной городской библиотеке на ул. Конной, 6.