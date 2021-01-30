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Общество

Жителям Плюсского района рассказали, как избежать пожаров

30 января в Плюсском районе состоялся профилактический рейд, направленный на информирование граждан о правилах пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники ведомства рассказали жителям о мерах пожарной безопасности в быту, как правильно пользоваться печным отоплением, газовым оборудованием, а также о действиях в случае возникновения пожара. Граждане узнали об основных причинах пожаров на территории района, а также их последствиях.

Все мероприятия прошли с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил.

Во избежание пожаров нужно соблюдать основные правила пожарной безопасности:

• при использовании отопительных приборов не пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

• не устанавливать электронагревательные приборы вблизи легковоспламеняющихся предметов;

• уходя из дома, не забывать выключать все электронагревательные приборы;

• не применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

• следить за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов;

• не забывать очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона;

• не пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.

В случае пожара или появления дыма нужно немедленно сообщиь по телефону 01 или 112, указав точный адрес. До прибытия пожарной охраны следует принять меры по эвакуации людей и имущества.

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