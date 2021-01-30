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Спорт

Что ждёт псковский футбол

Внеочередная конференция Федерации футбола стала первым официальным мероприятием на "Машиностроителе" после реконструкции. Фото Андрея Лупанова

Новую страницу псковского футбола символично перевернули на новом стадионе «Машиностроитель». Редактор телеграм-канала «#ПсковскийСпорт» Арслан Байрамов рассуждает, будут ли у этой страницы отличия от предыдущей.

За спинами профессионалов

Псковский футбол, если коротко, – это как и всё, к чему добавляют определение «псковский». Псковский – значит очень мало денег и очень много энтузиастов, очень много талантов и очень мало возможностей.

Если исходить из такого подхода, то судьба псковского футбола в последние годы почти сказочная. В Псковской области до недавнего времени было всего две профессиональных команды по видам спорта… И обе – футбольные. Редкость, которую могут себе позволить регионы-доноры, а не с «особенностями экономического развития», как мы с вами.

Не сказать, что оба клуба гремели на всю футбольную Россию, не сказать, что являли собой амбициозные проекты с прицелом на мировое господство, но именно благодаря футболу Псков и Великие Луки формально оставались на карте профессионального спорта России. И самое главное, за этими институтами, слегка, как вершина айсберга, выглядывавшими над поверхностью, не только не умирали, но и множились традиции псковского футбола, на которых продолжали расти мальчишки и, как теперь модно, ещё и девчонки.

В правом ряду: директор ФК "Псков" Владимир Бабинин, тренер ФК "Псков" Игорь Васильев, победитель "Кожаного мяча" Юрий Баскаков, арбитр Герман Кравченко. Фото Андрея Лупанова

Артист, создатель, банкрот

Недавно со всей присущей удалью в псковском инстаграме поселился новый житель – @sozdatel747. Никнейм Алексея Анатольевича Севастьянова, как и всё, к чему он прикасается, отражает его очень вдумчивый и поистине режиссёрский подход.

Когда в середине нулевых Севастьянов в нищем Пскове взялся за никому не нужный футбол, на него смотрели как на мессию. Далеко не каждому виду спорта в те времена повезло столкнуться с по-настоящему щедрым человеком с деньгами. Это сейчас мало кто вспомнит и реконструкцию «Локомотива» за собственные средства, и возвращение профессионального футбола в город, и почти ежесезонную реанимацию клуба.

Пару лет назад карты в бизнес-пасьянсе Севастьянова, явно не считавшего деньги, а жившего и живущего здесь и сейчас, легли не очень хорошо. «Не берите кредиты и не будьте поручителями под чужими обязательствами», – отговаривает он теперь каждого предпринимателя. Став поручителем в чужой игре, Севастьянов стал физлицом-банкротом, что заставило его попрощаться в том числе с креслом президента Федерации футбола Псковской области.

Но Алексей Анатольевич и в достатке, и в бедности остаётся режиссёром огромного механизма. Пусть и не всегда понятым во времени. А порой и обвинённым в каких-то серых футбольных делах. Но пройдут годы – и обязательно имя Алексея Севастьянова без лишних и неуместных шуток войдёт в золотые справочники псковского спорта и всей Псковщины как имя человека, который мог сделать футбол частной лавочкой, а сделал почти благотворительным проектом, человека, который мог отказаться от него в любую секунду, но дотянул его до новой важной вехи живым и крепко стоящим на ногах.

Федерация футбола Псковской области, если бы не жёсткое экономическое законодательство, могла и дальше бы и не год и не два жить под началом Севастьянова. И это устраивало всех: и всегда отличавшиеся своим мнением городские федерации Пскова и Великих Лук, и трудовиков из районов, и окружников, и федералов. Съёмочные группы различных футбольных шоу никогда не приезжали ни в один маленький русский городок так часто, как в Псков, – снять диво дивное, чудо чудное, актёра-бизнесмена-единоросса и далее по бесконечному списку, но в первую очередь – его детище, настоящий живой провинциальный футбол, собранный из того, что есть.

Представители великолукского футбола - Андрей Корнев (слева) и Сергеей Поварещенков (справа) с Михаилом Шуевым. Фото Андрея Лупанова

Большая команда

Именно эти псковские и великолукские, районные и федеральные – большая команда псковского футбола, из которой с самого первого дня трудоустройства на работу выделялся молодой да дерзкий Александр Коновалов. Придя в клуб «Псков-747» после руководства областным спортом исполнительным директором, он структурировал работу клуба, по сути, создал альтернативную городскую школу на базе «747», а далее потихоньку стал управлять процессами и в составе президиума областной федерации футбола. О таком двигателе стратег Севастьянов мог только мечтать.

Новый президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов. Фото Андрея Лупанова

Коновалов и Севастьянов – противоположности. Один любит чинить технику времён войны, другой любит покуролесить на внедорожниках по ухабам, один фактически деполитизированный и непубличный, второй, как и положено депутату-артисту, всегда громок и ярок, один делает, другой заявляет. Во многом несколько лет подряд они дополняли друг друга, пока Коновалова не вернули на пост заместителя главы администрации города.

Тогда ещё президент клуба и федерации, Севастьянов очень сожалел об уходе и переживал за будущее без Коновалова, но Коновалов в рамках общественных организаций остался этому футболу очень близок. На новом посту он серьёзно взялся за главные инфраструктурные проекты для всего псковского футбола – реконструкцию «Машиностроителя», укладку полей от РФС и создание пришкольных полей по линии привлечения внебюджетного финансирования.

Если бы в администрациях был комитет по футболу, то его бы возглавил именно Коновалов.

Новые люди

Немного схожая ситуация и с общественным начальником Коновалова – президентом межрегионального объединения футбола «Северо-Запад» Еленой Илюхиной. Она тоже была долгое время непубличным мотором многих футбольных процессов. Когда Анатолий Турчак, бессменный глава МРО «Северо-Запада», решил уйти на пенсию, выбрал своим преемником именно эту с виду хрупкую, но деловую женщину из «Газпрома».

Глава окружной Федерации футбола Елена Илюхина и ее первый визит в Псков. Фото Андрея Лупанова

И Коновалов, и Елена Илюхина для футбола Северо-Запада, точнее для его публичной оболочки, новые. Ранней зимой Коновалов с мандатом от областной федерации ещё в статусе и. о. президента ездил на выборы Илюхиной и голосовал за неё. Глава «Северо-Запада» после своих выборов приехала в Псков поддержать его.

Есть и ещё одно сходство между двумя персонами. От общественной деятельности футбольные объединения под началом этих лиц переключаются на более жёсткую административную повестку с конкретными параметрами, цифрами, результатами. На конференции в Пскове Елена Илюхина чётко нарезала задачи. Профессиональному футболу в Пскове быть, третий урок в школах включить, поля постелить, количество занимающихся увеличить.

При этом Псков во многом (возвращаясь к тому, с чего начал) и так стоит на цыпочках, выполняя различные планы и программы Российского футбольного союза. Мы делаем гораздо больше иных регионов за гораздо меньшие деньги. В этом наша сила и слабость.

Протокольные доминанты

Внеочередные выборы президента областной федерации футбола можно и нужно рассматривать с нескольких важных сторон. Во-первых, место – «Машиностроитель». Дедушка псковского спорта, главная арена региона приняла после закрытия на реконструкцию официально первое мероприятие. Пусть не спортивное, а околоспортивное. Но первое. Это символично, учитывая, что Александр Коновалов – один из главных кураторов стройки от двух администраций, в ручном режиме ведущий баталии с не самым простым, пусть и максимально профессиональным, подрядчиком. У подрядчика же желание построить поскорее и попроще, а у спортивного сообщества региона желание сделать стадион максимально приближенным к нашим реалиям. Практически каждая спортивная федерация поручала Коновалову лоббировать свои интересы в проекте и его исполнении.

Во-вторых, кандидатуры голосования. Альтернативным кандидатом планировал выступить Герман Кравченко, известный арбитр, ныне функционер и детский тренер, которого поддерживала городская федерация футбола во главе с Андреем Аленичевым. Великолукское футбольное гнездо не выставляло кандидата, поддержав заранее Коновалова. Кравченко в самый канун голосования взял самоотвод, чем удивил выдвигавшую его ячейку. В итоге никто из голосовавших не воздержался и не проголосовал против оставшейся кандидатуры. Коновалова поддержали все.

Александр Коновалов был избран единогласным решением обладавших на конференции правом голоса. Фото Андрея Лупанова

В-третьих, важен момент преемственности. На конференции присутствовали два предыдущих руководителя федерации – Михаил Шуев и Алексей Севастьянов. Оба не скупились на слова поддержки Коновалова. И это были самые искренние слова. Один в качестве законного праотца футбола благословил путь Коновалова, а Севастьянов в присущей ему залихвацкой манере напутствовал нового президента. Оба пообещали любую поддержку авторитетом.

Экс-президенты Федерации футбола Псковской области - Алексей Севастьянов и Михаил Шуев заявили о преемственности курса. Фото Андрея Лупанова

Ну и четвёртый важный мазок конференции – участие высоких гостей, что редко наблюдается на отчётно-выборных конференциях федераций по другим видам спорта. Поздравить и напутствовать добрым словом пришли не только представители администрации Псковской области – руководитель аппарата (курирующий сферу спорта) Сергей Дмитриев и нынешний руководитель спорткомитета Елена Чернышова, но и гости из окружной федерации – уже упомянутая Елена Илюхина и председатель комитета стратегического развития МРО «Северо-Запад» Максим Погорелов.

От лица руководства Псковской области с напутственным словом выступил руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев. Фото Андрея Лупанова

С точки зрения протокольных норм и доминант конференция в этом плане была и символичной, и знаковой.

Футболостроение

В новой должности Александр Коновалов успел уже раздать серию интервью ключевым информагентствам. Рамочные тезисы не такие уж и новые – от «спасти и сохранить» федерация переходит к масштабному системному футболостроительству:

Проект президиума Федерации футбола Псковской области.

В реализации намеченных планов помогать готовы все, но самый интересный вопрос не в размере этой помощи и не в её источниках. Псков – чистое поле для поддержки, и сколько ни давай – будет мало. Самый главный вопрос-ориентир для псковского футбола сегодня: возможно ли в новых условиях при всех имеющихся возможностях и проектах регулярно собирать полные трибуны нового «Машиностроителя» на матчах главной команды области? Станет ли футбол объединяющим видом спорта или, как и многие другие виды, будет спортом в себе?

Арслан Байрамов
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