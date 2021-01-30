Что ждёт псковский футбол

17:48, 30 января 2021, ПАИ

Новую страницу псковского футбола символично перевернули на новом стадионе «Машиностроитель». Редактор телеграм-канала «#ПсковскийСпорт» Арслан Байрамов рассуждает, будут ли у этой страницы отличия от предыдущей.

За спинами профессионалов

Псковский футбол, если коротко, – это как и всё, к чему добавляют определение «псковский». Псковский – значит очень мало денег и очень много энтузиастов, очень много талантов и очень мало возможностей.

Если исходить из такого подхода, то судьба псковского футбола в последние годы почти сказочная. В Псковской области до недавнего времени было всего две профессиональных команды по видам спорта… И обе – футбольные. Редкость, которую могут себе позволить регионы-доноры, а не с «особенностями экономического развития», как мы с вами.

Не сказать, что оба клуба гремели на всю футбольную Россию, не сказать, что являли собой амбициозные проекты с прицелом на мировое господство, но именно благодаря футболу Псков и Великие Луки формально оставались на карте профессионального спорта России. И самое главное, за этими институтами, слегка, как вершина айсберга, выглядывавшими над поверхностью, не только не умирали, но и множились традиции псковского футбола, на которых продолжали расти мальчишки и, как теперь модно, ещё и девчонки.

Артист, создатель, банкрот

Недавно со всей присущей удалью в псковском инстаграме поселился новый житель – @sozdatel747. Никнейм Алексея Анатольевича Севастьянова, как и всё, к чему он прикасается, отражает его очень вдумчивый и поистине режиссёрский подход.

Когда в середине нулевых Севастьянов в нищем Пскове взялся за никому не нужный футбол, на него смотрели как на мессию. Далеко не каждому виду спорта в те времена повезло столкнуться с по-настоящему щедрым человеком с деньгами. Это сейчас мало кто вспомнит и реконструкцию «Локомотива» за собственные средства, и возвращение профессионального футбола в город, и почти ежесезонную реанимацию клуба.

Пару лет назад карты в бизнес-пасьянсе Севастьянова, явно не считавшего деньги, а жившего и живущего здесь и сейчас, легли не очень хорошо. «Не берите кредиты и не будьте поручителями под чужими обязательствами», – отговаривает он теперь каждого предпринимателя. Став поручителем в чужой игре, Севастьянов стал физлицом-банкротом, что заставило его попрощаться в том числе с креслом президента Федерации футбола Псковской области.

Но Алексей Анатольевич и в достатке, и в бедности остаётся режиссёром огромного механизма. Пусть и не всегда понятым во времени. А порой и обвинённым в каких-то серых футбольных делах. Но пройдут годы – и обязательно имя Алексея Севастьянова без лишних и неуместных шуток войдёт в золотые справочники псковского спорта и всей Псковщины как имя человека, который мог сделать футбол частной лавочкой, а сделал почти благотворительным проектом, человека, который мог отказаться от него в любую секунду, но дотянул его до новой важной вехи живым и крепко стоящим на ногах.

Федерация футбола Псковской области, если бы не жёсткое экономическое законодательство, могла и дальше бы и не год и не два жить под началом Севастьянова. И это устраивало всех: и всегда отличавшиеся своим мнением городские федерации Пскова и Великих Лук, и трудовиков из районов, и окружников, и федералов. Съёмочные группы различных футбольных шоу никогда не приезжали ни в один маленький русский городок так часто, как в Псков, – снять диво дивное, чудо чудное, актёра-бизнесмена-единоросса и далее по бесконечному списку, но в первую очередь – его детище, настоящий живой провинциальный футбол, собранный из того, что есть.

Большая команда

Именно эти псковские и великолукские, районные и федеральные – большая команда псковского футбола, из которой с самого первого дня трудоустройства на работу выделялся молодой да дерзкий Александр Коновалов. Придя в клуб «Псков-747» после руководства областным спортом исполнительным директором, он структурировал работу клуба, по сути, создал альтернативную городскую школу на базе «747», а далее потихоньку стал управлять процессами и в составе президиума областной федерации футбола. О таком двигателе стратег Севастьянов мог только мечтать.

Коновалов и Севастьянов – противоположности. Один любит чинить технику времён войны, другой любит покуролесить на внедорожниках по ухабам, один фактически деполитизированный и непубличный, второй, как и положено депутату-артисту, всегда громок и ярок, один делает, другой заявляет. Во многом несколько лет подряд они дополняли друг друга, пока Коновалова не вернули на пост заместителя главы администрации города.

Тогда ещё президент клуба и федерации, Севастьянов очень сожалел об уходе и переживал за будущее без Коновалова, но Коновалов в рамках общественных организаций остался этому футболу очень близок. На новом посту он серьёзно взялся за главные инфраструктурные проекты для всего псковского футбола – реконструкцию «Машиностроителя», укладку полей от РФС и создание пришкольных полей по линии привлечения внебюджетного финансирования.

Если бы в администрациях был комитет по футболу, то его бы возглавил именно Коновалов.

Новые люди

Немного схожая ситуация и с общественным начальником Коновалова – президентом межрегионального объединения футбола «Северо-Запад» Еленой Илюхиной. Она тоже была долгое время непубличным мотором многих футбольных процессов. Когда Анатолий Турчак, бессменный глава МРО «Северо-Запада», решил уйти на пенсию, выбрал своим преемником именно эту с виду хрупкую, но деловую женщину из «Газпрома».

И Коновалов, и Елена Илюхина для футбола Северо-Запада, точнее для его публичной оболочки, новые. Ранней зимой Коновалов с мандатом от областной федерации ещё в статусе и. о. президента ездил на выборы Илюхиной и голосовал за неё. Глава «Северо-Запада» после своих выборов приехала в Псков поддержать его.

Есть и ещё одно сходство между двумя персонами. От общественной деятельности футбольные объединения под началом этих лиц переключаются на более жёсткую административную повестку с конкретными параметрами, цифрами, результатами. На конференции в Пскове Елена Илюхина чётко нарезала задачи. Профессиональному футболу в Пскове быть, третий урок в школах включить, поля постелить, количество занимающихся увеличить.

При этом Псков во многом (возвращаясь к тому, с чего начал) и так стоит на цыпочках, выполняя различные планы и программы Российского футбольного союза. Мы делаем гораздо больше иных регионов за гораздо меньшие деньги. В этом наша сила и слабость.

Протокольные доминанты

Внеочередные выборы президента областной федерации футбола можно и нужно рассматривать с нескольких важных сторон. Во-первых, место – «Машиностроитель». Дедушка псковского спорта, главная арена региона приняла после закрытия на реконструкцию официально первое мероприятие. Пусть не спортивное, а околоспортивное. Но первое. Это символично, учитывая, что Александр Коновалов – один из главных кураторов стройки от двух администраций, в ручном режиме ведущий баталии с не самым простым, пусть и максимально профессиональным, подрядчиком. У подрядчика же желание построить поскорее и попроще, а у спортивного сообщества региона желание сделать стадион максимально приближенным к нашим реалиям. Практически каждая спортивная федерация поручала Коновалову лоббировать свои интересы в проекте и его исполнении.

Во-вторых, кандидатуры голосования. Альтернативным кандидатом планировал выступить Герман Кравченко, известный арбитр, ныне функционер и детский тренер, которого поддерживала городская федерация футбола во главе с Андреем Аленичевым. Великолукское футбольное гнездо не выставляло кандидата, поддержав заранее Коновалова. Кравченко в самый канун голосования взял самоотвод, чем удивил выдвигавшую его ячейку. В итоге никто из голосовавших не воздержался и не проголосовал против оставшейся кандидатуры. Коновалова поддержали все.

В-третьих, важен момент преемственности. На конференции присутствовали два предыдущих руководителя федерации – Михаил Шуев и Алексей Севастьянов. Оба не скупились на слова поддержки Коновалова. И это были самые искренние слова. Один в качестве законного праотца футбола благословил путь Коновалова, а Севастьянов в присущей ему залихвацкой манере напутствовал нового президента. Оба пообещали любую поддержку авторитетом.

Ну и четвёртый важный мазок конференции – участие высоких гостей, что редко наблюдается на отчётно-выборных конференциях федераций по другим видам спорта. Поздравить и напутствовать добрым словом пришли не только представители администрации Псковской области – руководитель аппарата (курирующий сферу спорта) Сергей Дмитриев и нынешний руководитель спорткомитета Елена Чернышова, но и гости из окружной федерации – уже упомянутая Елена Илюхина и председатель комитета стратегического развития МРО «Северо-Запад» Максим Погорелов.

С точки зрения протокольных норм и доминант конференция в этом плане была и символичной, и знаковой.

Футболостроение

В новой должности Александр Коновалов успел уже раздать серию интервью ключевым информагентствам. Рамочные тезисы не такие уж и новые – от «спасти и сохранить» федерация переходит к масштабному системному футболостроительству:

вернуть ФК «Псков» в профессиональный футбол, каким бы он ни был после готовящейся реформы в ФНЛ и ПФЛ;

структурировать и вертикализировать областной футбол, уперев его в два профессиональных клуба в Пскове и Луках;

разобраться с полями, школьными, детскими, районными и коммерческими секциями;

футбол должен стать системой, в том числе и социальных отношений, а не многообразием опытов.

В реализации намеченных планов помогать готовы все, но самый интересный вопрос не в размере этой помощи и не в её источниках. Псков – чистое поле для поддержки, и сколько ни давай – будет мало. Самый главный вопрос-ориентир для псковского футбола сегодня: возможно ли в новых условиях при всех имеющихся возможностях и проектах регулярно собирать полные трибуны нового «Машиностроителя» на матчах главной команды области? Станет ли футбол объединяющим видом спорта или, как и многие другие виды, будет спортом в себе?