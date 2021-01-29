0
21:34
Камеры зафиксировали наезд на пешеходов в Пскове
20:05
В Палкинском районе из-за гололёда в канаву съехала фура
19:32
Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице
19:08
Девушка и юноша угодили под проезжающий автомобиль в Пскове
15:32
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
14:59
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
09:01
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
Еще новости
Происшествия

Один человек пострадал при крупном пожаре на северо-западе Москвы

Фото Алины Жердевой/ТАСС

30 января в промзоне на северо-западе Москвы произошёл пожар, при котором пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Днём в Походном проезде загорелся топливозаправщик. Огонь перекинулся на одноэтажную хозпостройку. Вблизи находилось до 40 газовых баллонов с пропаном, существовала угроза взрыва ёмкости с газом объёмом 24 кубометра.

Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти, его тушили 160 человек, было задействовано 49 единиц техники, в том числе пожарные вертолёты. Периметр места происшествия был оцеплен полицией. Тушение осложнялось нагромождением зданий и сооружений вблизи очага возгорания, в 200 метрах находился жилой дом.

В итоге возгорание локализовали на площади 500 кв. м, в 14:00 оно было ликвидировано. «Благодаря слаженным и героическим действиям личного состава пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить взрыв газовых баллонов», – отметили в МЧС. Удалось спасти от огня здание площадью 3 тыс. кв. метров и склады, где хранилось около тысячи баллонов с пропаном.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Камеры зафиксировали наезд на пешеходов в Пскове
29 января 2021
Камеры зафиксировали наезд на пешеходов в Пскове
В Палкинском районе из-за гололёда в канаву съехала фура
29 января 2021
В Палкинском районе из-за гололёда в канаву съехала фура
Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице
29 января 2021
Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице
Девушка и юноша угодили под проезжающий автомобиль в Пскове
29 января 2021
Девушка и юноша угодили под проезжающий автомобиль в Пскове
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
29 января 2021
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
29 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
29 января 2021
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
28 января 2021
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск

Идет загрузка...