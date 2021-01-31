Погоду весной можно предсказывать по сегодняшнему дню

07:00, 01 февраля 2021, ПАИ

1 февраля отмечается память христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного, Макария Великого, пишет calend.ru. Макарий является автором пятидесяти бесед, семи наставлений и двух посланий. Он говорил о духовной жизни христианина, аллегорически толковал Библию.

В народе Макара называли весноуказчик, по этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала скорое тепло, а метель была признаком того, что весны стоит ждать к Масленице. Кроме того, этот день предсказывал погоду на весь февраль. А холод на Макара говорил о том, что лето будет благоприятным.

С именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар»; «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал»; «На бедного Макара везде беда напала».