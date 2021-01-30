Стартовала прямая трансляция богослужения в Псково-Печерском монастыре
Стартовала прямая трансляция всенощного бдения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской епархии, подать записки о здравии и о упокоении, сорокоуст и Псалтирь в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке ppm.pravoslavie.ru.
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Прямую трансляцию богослужения можно посмотреть на YouTube-канале Псковской епархии.