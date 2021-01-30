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Общество

Псковичей пригласили покататься на коньках, не выходя из дома

Ледовый дворец пригласил псковичей покататься на коньках, купив билеты не выходя из дома.

«Друзья, как мы и обещали в предыдущих постах, теперь появилась возможность приобретать билеты на массовое катание не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт orbilet.ru, выбрать удобный сеанс, отметить количество взрослых и детских билетов и прокат коньков. Далее заполняется форма, указывается электронная почта и номер телефона, подтверждается оплата. При входе на каток необходимо предъявить QR-код», – сообщается в Instagram-аккаунте дворца.

 

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