Псковичей пригласили покататься на коньках, не выходя из дома
Ледовый дворец пригласил псковичей покататься на коньках, купив билеты не выходя из дома.
«Друзья, как мы и обещали в предыдущих постах, теперь появилась возможность приобретать билеты на массовое катание не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт orbilet.ru, выбрать удобный сеанс, отметить количество взрослых и детских билетов и прокат коньков. Далее заполняется форма, указывается электронная почта и номер телефона, подтверждается оплата. При входе на каток необходимо предъявить QR-код», – сообщается в Instagram-аккаунте дворца.