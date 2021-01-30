Великолучан приглашают принять участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Международный день книгодарения отмечается 14 февраля во многих странах мира. К этому празднику Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводит Общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», в которой уже пятый год подряд принимают участие библиотеки города Великие Луки, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
На детском абонементе библиотеки-филиала №1 будет организована выставка-подарок «Эти книги для детей безвозмездно от друзей!», где будут представлены любимые детские книги, подаренные читателями. В свою очередь, в библиотеке-филиале № 2 уже началась акция «Прочитал сам – поделись с другом!». Все желающие могут принести в библиотеку уже прочитанные интересные книги, которыми они хотят поделиться. Подаренные издания пополнят книжные полки библиотеки, а также порадуют учеников ГБОУ «Центр специального образования №3». С 8 по 15 февраля в библиотеке будет работать выставка подаренных книг «Библиотеке с любовью». И накануне праздника состоится час дружеского общения «С детской книгой я дружу», участники которого ответят на вопросы литературной викторины, сообщает издание.
1 февраля в Городской детской библиотеке им. А. Гайдара стартует акция «Книжный подарок любимой Гайдаровке». При благоприятных эпидемиологических условиях 14 февраля в библиотеке состоится встреча с детскими писателями. В отделе литературы на иностранных языках «День книгодарения» пройдет 7 февраля.