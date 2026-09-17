Почти 300 тысяч цветочных луковиц запретили ввозить в Псковскую область
Контроль 299 775 луковиц тюльпанов и гиацинтов провели на складе временного хранения в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что в фитосанитарном сертификате информация о стране происхождения (Германия) не соответствует данным на маркировочных этикетках (Нидерланды).
Фитосанитарный сертификат признали не подтверждающим соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.
В итоге выпуск луковиц цветов на территорию России запретили.
Ранее более чем 20 тонн свиных субпродуктов не прошли ветконтроль в Псковской области.
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