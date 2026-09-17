Почти 300 тысяч цветочных луковиц запретили ввозить в Псковскую область

11:16, 17 сентября 2026, ПАИ

Контроль 299 775 луковиц тюльпанов и гиацинтов провели на складе временного хранения в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что в фитосанитарном сертификате информация о стране происхождения (Германия) не соответствует данным на маркировочных этикетках (Нидерланды).

Фитосанитарный сертификат признали не подтверждающим соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.

В итоге выпуск луковиц цветов на территорию России запретили.

Ранее более чем 20 тонн свиных субпродуктов не прошли ветконтроль в Псковской области.