Госэкзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, состоятся в мае

20:01, 30 января 2021, ПАИ

Государственные выпускные экзамены для выпускников 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике – с 3 по 17 сентября 2021 года», – отмечается в сообщении.

Школьникам нужно будет сдать всего лишь два экзамена, аттестация в форме ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Уже в первой декаде февраля демонстрационные варианты экзаменов появятся на сайте Федерального института педагогических измерений.