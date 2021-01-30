Роспотребнадзор рекомендует псковичам не покупать косметику, предлагаемую в кредит по телефону

21:08, 30 января 2021, ПАИ

В региональном Управлении Роспотребнадзора настоятельно не рекомендуют приобретать косметику, предлагаемую в кредит по телефону, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Представители салонов красоты связываются с потребителями, как правило, по телефону или в социальных сетях. При этом стараются подчеркнуть исключительность такого предложения, например, номер мобильного телефона выиграл в лотерее, или просто объясняют тем, что компания недавно открылась и набирает базу клиентов, первые из которых в будущем также смогут рассчитывать на особенную лояльность», – рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

Как правило, у потребителя отсутствует необходимая денежная сумма, которая может составлять от 50 до 300 тысяч рублей, и в этом случае предлагается заключить кредитный договор. При его оформлении сотрудники салона не предоставляют потребителю возможности детально ознакомиться с его содержанием, всячески отвлекая внимание клиента. Одновременно потребителя торопят с подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким шрифтом.

Впоследствии после внимательного ознакомления с условиями заключённых договоров (кредитного, купли-продажи, об оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги многие потребители пытаются расторгнуть заключённые договоры, на что, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.

«В том случае, если потребителем заключён договор об оказании услуг, расторгнуть его можно на основании ст. 32 закона РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с указанной правовой нормой потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю лишь фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по соответствующему договору», – отметили в ведомстве.