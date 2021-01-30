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Общество

Международный день без интернета отмечается 31 января

31 мая празднуется Международный день без интернета, сообщает calend.ru. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.

Главная цель этого праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми исключительно вживую или посвятить его своему любимому хобби.

Свою историю этот праздник ведёт с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский институт социальных изобретений, а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org. Единственное, что известно точно, – что организаторами Международного дня без интернета стали именно активные интернет-пользователи.

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