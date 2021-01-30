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В деревне Родина Завеличенской волости Псковского района горит дом

 

В деревне Родина Завеличенской волости Псковского района горит дом, сообщает собственный корреспондент Псковского агентства информации.

Частный дом горит по всей площади. По словам хозяев дома, почувствовав запах дыма, они обнаружили огонь и смогли своевременно покинуть жилое помещение. Также они вынесли с собой газовый баллон. В данное время в доме никого нет, на улице  пожарные пытаются локализовать возгорание. На месте работает «Скорая помощь» и пожарные подразделения.

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