Спектакль «И смех, и грех» состоится сегодня в Псковском театре

12:41, 31 января 2021, ПАИ

31 января в 19:00 на сцене Псковского театра драмы в спектакле «И смех, и грех» народный артист России Владимир Свекольников исполнит произведения Пушкина, Крылова, Чехова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В новую программу, созданную к 75-летию артиста, вошли шуточные и сатирические произведения русской классики: поэма А. С. Пушкина «Граф Нулин», рассказ А. П. Чехова «Канитель» и ряд самых популярных басен И. А. Крылова – «Квартет», «Ворона и лисица», «Кот и повар», «Лебедь, рак и щука», «Музыканты», «Осёл и соловей».

К творчеству этих авторов Владимир Свекольников обращается на протяжении всей своей артистической жизни. Особое место в ней занимают пушкинские произведения: кроме сыгранных драматических ролей Моцарта (1995), Барона, Мазепы (2002), образа самого поэта (1999) у актёра большая и разнообразная чтецкая программа из пушкинских стихов.

Басни Крылова, по убеждению актёра, наряду со сборником пословиц и поговорок должны стать настольной книгой для современного чиновника любого ранга. «Крылов актуален всегда! – уверен Владимир Свекольников. – Это сама русская жизнь. Удивительно, что прошло 200 лет со времени написания басен, а его герои по-прежнему среди нас. И его крылатые фразы ничуть не устарели: «А воз и ныне там», «По мне уж лучше пей, да дело разумей», «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

С творчеством А. П. Чехова артист неразлучен с юности. Ещё в 1963 году на вступительных экзаменах в Щепкинское театральное училище члены приёмной комиссии пророчески назвали будущего актёра «мрачным комиком» именно за исполнение чеховского рассказа «Комик». Много позже будут такие роли, как профессор Серебряков в спектакле «Дядя Ваня», Гаев в «Вишнёвом саде», Харлампий Спиридоныч Дымба в «Позвольте вам выйти вон!».

Помимо легендарного «Комика», зрители услышат рассказ «Канитель», сюжет которого, казалось бы, самый заурядный: старушка – божий одуванчик пришла в церковь и решила подать дьячку записочку о здравии и за упокой своих многочисленных родственников.

Спектакль ведёт Мария Кузьмина. Продолжительность – 1 час 10 минут. Для зрителей 12+.