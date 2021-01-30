Задержанный в Псковской области за драку с ОМОНом чеченец списал свои действия на «горячую кровь»

10:17, 31 января 2021, ПАИ

Задержанный в Псковской области за драку с ОМОНом на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве 20-летний чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев списал свои действия на «горячую кровь»

«Я понятия не имел, что всё так получится. Никакой цели кого-то травмировать у меня не было. Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда всё казалось по-другому», — рассказал Джумаев.



На вопрос о «горячей крови» арестованный ответил: «Отец – чеченец, мама – ингушка. Взрывная смесь».

Джумаев был арестован по решению суда 28 января. «Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайд-Мухаммада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК, на срок до 23 марта», — сообщили в суде.

Сейчас молодой человек содержится в изоляторе временного содержания на Петровке.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Джумаева в Псковской области. Он собирался сбежать в Латвию.

