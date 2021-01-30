В Роспотребнадзоре региона рассказали, как правильно питаться псковичам после 60 лет

23:00, 30 января 2021, ПАИ

В Роспотребнадзоре региона рассказали, как правильно питаться псковичам после шестидесяти лет, сообщается на сайте регионального ведомства.

«Важно помнить, что к шестидесяти годам организм человека претерпевает ряд существенных изменений. Уменьшается интенсивность процессов обмена веществ, снижаются функциональные возможности ферментативных систем, ослабевают секреторная и моторная функции пищеварительного тракта. Кроме этого, нарушается постоянство микробиома кишечника, снижаются защитно-адаптационные возможности организма и толерантность к глюкозе и насыщенным жирным кислотам», – отмечают специалисты управления.

Поэтому питание пожилых людей должно быть ограниченным в части калорийности главным образом за счёт животных жиров и простых сахаров, количества поваренной соли и полноценным по содержанию незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов.