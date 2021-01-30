Почему 31 января считается днём рождения русской водки

23:30, 30 января 2021, ПАИ

31 января отмечается день рождения русской водки. Почему именно последний день первого месяца нового года удостоился этой даты, рассказывает легенда о великом русском учёном-химике Дмитрии Менделееве.

Есть версия, что Менделеева «придумал» национальную русскую беду и выручку – водку – именно 31 января. На самом деле гениальный учёный, конечно, водку не изобретал. Но некоторые его исследования применялись при производстве самого известного в мире сорокоградусного напитка.

Так откуда версия? Всё просто: 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию, которая называлась «О соединении спирта с водой». В своей научной работе он изучал взаимодействие этилового спирта при его смешивании с водой и последствия этого процесса.

Прямого отношения к производству водки эта работа не имела, хотя некоторые выводы Дмитрия Менделеева были впоследствии применены на практике именно при производстве, как тогда говорили, «хлебного вина». Поэтому версия относительно «водочного» авторства Менделеева жива и по сей день.