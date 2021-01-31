Число смертей от коронавируса в Псковской области снова выросло

10:40, 31 января 2021, ПАИ

Ещё один житель Псковской области умер от коронавируса. Такие данные приводит информационный центр мониторинга ситуации с COVID-19.

Таким образом, общее число умерших в регионе от этого заболевания достигло 132 человек. За минувшие сутки коронавирус подтверждён еще у 150 псковичей, выздоровели 168 человек.

За последние сутки в России число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составило 18 359 в 84 регионах.