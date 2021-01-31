0
10:40
Число смертей от коронавируса в Псковской области снова выросло
22:11
В деревне Родина Завеличенской волости Псковского района горит дом
21:34
Камеры зафиксировали наезд на пешеходов в Пскове
20:05
В Палкинском районе из-за гололёда в канаву съехала фура
19:32
Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице
19:08
Девушка и юноша угодили под проезжающий автомобиль в Пскове
15:32
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
Еще новости
Происшествия

Число смертей от коронавируса в Псковской области снова выросло

Ещё один житель Псковской области умер от коронавируса. Такие данные приводит информационный центр мониторинга ситуации с COVID-19.

Таким образом, общее число умерших в регионе от этого заболевания достигло 132 человек. За минувшие сутки коронавирус подтверждён еще у 150 псковичей, выздоровели 168 человек.

За последние сутки в России число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составило 18 359 в 84 регионах.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Число смертей от коронавируса в Псковской области снова выросло
31 января 2021
Число смертей от коронавируса в Псковской области снова выросло
В деревне Родина Завеличенской волости Псковского района горит дом
30 января 2021
В деревне Родина Завеличенской волости Псковского района горит дом
Камеры зафиксировали наезд на пешеходов в Пскове
29 января 2021
Камеры зафиксировали наезд на пешеходов в Пскове
В Палкинском районе из-за гололёда в канаву съехала фура
29 января 2021
В Палкинском районе из-за гололёда в канаву съехала фура
Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице
29 января 2021
Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице
Девушка и юноша угодили под проезжающий автомобиль в Пскове
29 января 2021
Девушка и юноша угодили под проезжающий автомобиль в Пскове
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
29 января 2021
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
29 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе

Идет загрузка...