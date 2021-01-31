25-летний великолучанин попытался украсть продукты из магазина
30 января около 14:00 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение, что в магазине на улице Дружбы сработала кнопка тревожной сигнализации.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, на месте удалось задержать 25-летнего местного жителя, который похитил из торгового продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.