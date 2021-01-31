Дорожная ситуация в Псковской области остаётся непростой: как не стать жертвой ДТП

15:28, 31 января 2021, ПАИ

С учётом погодных условий водителям и пешеходам необходимо быть предельно осмотрительными и внимательными, рекомендуют псковичам сотрудники ГИБДД.

Дорожная ситуация в Псковской области остается непростой. Нестабильная погода, установившаяся в регионе, увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и хороших навыков вождения автомобилей.

Госавтоинспекция Псковской области обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно осторожными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

Осторожность на дороге следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. Кроме того, следует передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности вашего передвижения.