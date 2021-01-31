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Общество

Ещё 165 жителей Псковской области заразились COVID-19

Ещё 165 жителей Псковской области заразились COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 29 493.

Выздоровели за минувшие сутки 83 человека, всего – 17 470 человек. Умер ещё один житель региона, общее число смертей достигло 132.

На данный момент проведено 248 161 исследование на коронавирус, в том числе 757 за прошедшие сутки.

По районам статистика выглядит так: Псков – 10 704 случая, Великие Луки – 5 398, Бежаницкий район – 257, Великолукский район – 700, Гдовский район – 356, Дедовичский район – 527, Дновский район – 278, Красногородский район – 170, Куньинский район – 258, Локнянский район – 201, Невельский район – 1 205, Новоржевский район – 288, Новосокольнический район – 735, Опочецкий район – 786, Островский район – 1416, Палкинский район – 323, Печорский район – 566, Плюсский район – 405, Порховский район – 925, Псковский район – 2500, Пустошкинский район – 234, Пушкиногорский район – 230, Пыталовский район – 213, Себежский район – 383, Стругокрасненский район – 274, Усвятский район – 130, иногородние (с 30.12.2020) – 31.

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