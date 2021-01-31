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Общество

Тест «Холокост: исторический факт» предлагает пройти Псковская областная библиотека

Тест «Холокост: исторический факт» предлагает пройти Псковская областная библиотека.

«Заканчивается Неделя памяти жертв Холокоста. Величайшей трагедии XX века были посвящены мемориальные и просветительские мероприятия Псковской областной библиотеки  Все они делались с одной главной целью – искоренения антисемитизма, расизма, ксенофобии в современном мире», – отметили в библиотеке.

История Холокоста, как и история в целом, состоит из фактов. Причины Холокоста в целом известны и досконально изучены. Несколько событий Холокоста нашли свой отклик в тесте «Холокост: исторический факт». Проверить себя на знание истории Холокоста можно здесь.
 

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