История русского пития - спецвыпуск ПАИ-live

12:24, 31 января 2021, ПАИ

31 января в России отмечается необычный праздник - День русской водки. Накануне этой даты корреспонденты Псковского агентства информации отправились в Музей русского пития в СРК "Раздолье" и узнали всё об истории, традициях и особенностях национального пития.

Откуда взялось выражение «быть под мухой», кто такой «Ивашка Хмельницкий», любил ли выпить Пётр I, сколько весила медаль «За пьянство» и когда на Руси появились вытрезвители, в специальном выпуске ПАИ-live рассказала экскурсовод музея Юлия Заматаева.

Специалист также развеяла миф о Менделееве как об «отце русской водки» и напомнила, кто придумал знаменитый гранёный стакан.