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В Стругокрасненском районе молодой человек на ходу выпрыгнул из автомобиля

30 января в 21:30 на 253-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков – Невель в Стругокрасненском районе 33-летний пассажир УАЗа выпрыгнул из автомобиля во время движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Струги».

В результате молодой человек получил ушиб плечевого пояса и плеча. После оказания первой медицинской помощи отправился домой. За рулём УАЗа находился 55-летний водитель. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

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