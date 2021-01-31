Житель Тверской области направлялся в Псков на угнанном в Москве автомобиле

16:00, 31 января 2021, ПАИ

Житель Ржева Тверской области направлялся в Псков на угнанном в Москве автомобиле, сообщает voloknews.ru.

В дежурную часть Волоколамска поступила ориентировка на угнанный в Москве автомобиль Honda. Сообщалось, что угонщик двигается по трассе «М-9» в сторону Пскова. Около Волоколамска ввели план «Перехват».

У деревни Матренино полицейские попытались остановить водителя, но он увеличил скорость и попытался уйти от преследования. Затем понял, что оторваться от полиции не удаётся, бросил машину и сбежал. Вскоре полицейские его догнали.

Угонщиком оказался 50-летний безработный ранее судимый житель Тверской области.