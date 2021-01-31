Псковский драмтеатр приглашает псковичей на спектакль в постановке Юлии Пересильд
«Приглашаем вас на спектакль «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд, который состоится 2 февраля, во вторник. Рассказ Чехова «Каштанка», знакомый нам с детства, для режиссера Юлии Пересильд – повод, чтобы рассказать о драматической судьбе молодой девушки, история которой заставляет сопереживать, восхищаться и даже вдохновляет», - сообщается в instagram-аккаунте театра.
Автор иллюстрации – помощник режиссера Мария Кузьмина. Источник вдохновения – спектакль «Каштанка» и его героиня.