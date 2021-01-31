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Команда Себежского района завоевала три серебряные медали по боксу в первенстве Псковской области

Команда Себежского района завоевала сразу три серебряные медали по боксу в первенстве Псковской области, пишет газета «Призыв». Соревнования проводились среди юношей и девушек 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения в 46 весовых категориях. Первенство проходило в Пустошке с 29 по 31 января.

«Турнир по боксу в конце января в Пустошке является традиционным и посвящён памяти воинов-земляков, погибших в мирное время при защите интересов Родины. В этом году соревнования прошли в двадцатый раз. По результатам первенства будет сформирована сборная юношей и девушек Псковской области по боксу», – сообщает издание.

Фото: Евгений Шувалов

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