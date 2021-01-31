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Общество

С 1 февраля зарплаты всем работающим россиянам увеличатся на размер инфляции

Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты работающим гражданам. С 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции, и повышение окладов в 2021 году составит 4,9%, сообщает Рамблер со ссылкой на издание «Экономика сегодня».

«Планируется, что индексация затронет всех работников без исключения. Отказ от необходимого перерасчета будет считаться нарушением законодательства.  Владельцы компаний должны пересмотреть размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ», - пишет издание.

С 2021 года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась. Теперь он будет формироваться в соответствии с данными о медианной зарплате в регионах.

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