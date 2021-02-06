Псковский ансамбль гусляров «Лель» снова получил президентский грант

15:40, 06 февраля 2021, ПАИ

Псковский ансамбль гусляров «Лель», который многим запомнился своим выступлением на Ганзейских днях Нового времени, второй раз получил финансирование по линии Фонда президентских грантов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что с прошлого года «Лель» реализует проект «Послушай, как звучат гусли»: он направлен на знакомство молодёжи с исконно русским музыкальным инструментом. Теперь ансамбль занимается и вторым проектом – «Гусли. Псковщина. Россия».

«Его финальной точкой станет трёхдневный фестиваль в Псковской областной филармонии с участниками со всей страны. Благодарю руководителя коллектива Елену Ленину и руководителя НКО «Музыкальное наследие Псковщины» Елену Николаеву и всех участников ансамбля за блестящую работу по развитию традиционной русской культуры», – отметил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание подписчиков на то, что записи «Лель» можно послушать на их официальном сайте «Музыкальное наследие Псковщины». «Композиции действительно замечательные», – обратился глава региона к псковичам.