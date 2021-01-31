Ослабление масочного режима в России ожидается к лету

22:15, 31 января 2021, ПАИ

Ослабление масочного режима в России, скорее всего, будет введено не раньше лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евгения Тимакова, педиатра-инфекциониста, давшего интервью каналу «Москва-24».

«Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим. Отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией зависит от формирования коллективного иммунитета у большей части населения», - считает врач.

В России за время пандемии коронавирусом заразились 3,9 миллиона человек. Из них более 3,3 миллиона выздоровели, около 73 тысяч человек умерли.