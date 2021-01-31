Глава Великолукского района Алексей Кузьмин рассказал о строительстве новых ФАПов

22:30, 31 января 2021, ПАИ

Алексей Кузьмин подвёл итоги очередной рабочей недели, сообщается на личной странице главы района в ВК. Он отметил, что строительство новых модульных ФАПов является одной из приоритетных задач для Великолукского района. На сегодняшний день для реализации этих планов проведена соответствующая работа по подготовке участков.

Кроме этого, в новом году в районе продолжится реализация федерального проекта «Современная школа», в рамках которого уже ведётся поиск помещения для размещения в нём «Точки роста».

«Напомню, что в 2020 году в Великолукском районе состоялось открытие сразу двух «Точек роста» – в Лычевской средней школе им. М. Кузьмина и в Пореченской средней школе им. К. Заслонова. «Точка роста» – это центр образования цифрового и гуманитарного профилей, на базе которого осуществляется обучение в таких предметных областях, как технология, информатика, ОБЖ», – отметил Кузьмин.

Также глава района рассказал, что на совещании с главами волостей обсуждался вопрос содержания дорог в зимний период. На сегодняшний день подрядчики, в задачи которых входит уборка снега и обустройство дорог, определены.

«Все ответственные должны немедленно реагировать на каждое обращение наших жителей. Просьбы людей должны удовлетворяться в обязательном порядке. Вопросы от жителей Великолукского района, которые были озвучены во время прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, состоявшейся 28 января, взяты в разработку», – подытожил Кузьмин.



