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Общество

Учёные: Шизофрения увеличивает у пациента риск смерти от коронавируса

Учёные из США провели исследования, согласно которым пациенты, страдающие психическими расстройствами и особенно шизофренией, входят в группу риска по смертности от коронавируса, пишет «Научный журнал».

Авторы новой работы – сотрудники Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете и Института психиатрических исследований Натана Клайна в Нью-Йорке.

«Основываясь на предыдущих исследованиях смертности от всех причин, они предположили, что риск смерти будет повышенным во всех трёх психиатрических диагностических группах, особенно для пациентов с расстройствами шизофренического спектра», – пишет издание.

 

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