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Экономика

Более 8 млн россиян застраховались от коронавируса

В 2020 году страховки от коронавируса купили более 8 млн клиентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на крупнейшие страховые организации. Выплаты по ним составили 840 млн рублей. Компании заработали на продаже таких продуктов в 88 раз больше — 74 млрд рублей.

Больше всего клиентам перечислила СК «Сбербанк страхование жизни»: 3,2 тыс. граждан получили 450 млн рублей.

В Банке России заметили, что высок был процент отказов в предоставлении выплат по полисам от коронавируса — он составил 13%. Чаще всего это было обусловлено тем, что клиенты компаний и их агенты не знали, что является страховым случаем, какие есть исключения и как получить выплаты.

Полисы в различных компаниях стоят от 1,8 тыс. до 8,4 тыс. рублей. По большинству из них выдаются компенсации в случае заболевания коронавирусом, необходимости стационарного лечения либо при наступлении смерти. При заболевании выплачивается от 20 тыс. до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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