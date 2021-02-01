Рекомендации псковичу с трахеитом дали врачи областной инфекционной больницы
Что делать в случае затянувшегося трахеита, сообщили врачи Псковской областной инфекционной больницы. Традиционные ответы на вопросы жителей региона размещены в Instagram-аккаунте учреждения.
«2-й месяц трахеит, антибиотики не долечили. Как долечить дома?» - спросил один из подписчиков.
Псковские специалисты рекомендовали сдать мазок на флору и чувствительность к антибиотикам и обратиться к лор-врачу. Врачи пожелали псковичу скорейшего выздоровления.