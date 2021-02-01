В каком случае контактных детей тестируют на коронавирус, разъяснили псковичам
В каком случае контактных детей тестируют на коронавирус, разъяснили врачи Псковской областной инфекционной больницы. Традиционные ответы на вопросы жителей региона размещены в Instagram-аккаунте учреждения.
«Должны ли брать тест у контактного ребёнка с признаками ОРВИ?» - написал один из подписчиков.
«При наличии клиники, да, должны взять мазок», - ответили псковские специалисты.
На данный момент в Псковской области провели 248 777 исследований на коронавирус, в том числе 616 - за минувшие сутки.