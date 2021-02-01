Долги по зарплате на 750 тысяч рублей выплатило предприятие в Новоржевском районе

09:15, 01 февраля 2021, ПАИ

В Новоржевском районе предприятие задолжало сотрудникам более 750 тысяч рублей зарплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

МП «Энергоресурс» выплачивало зарплату сотрудникам лишь один раз в месяц. Начисленная 64 работникам заработная плата в размере 750 тысяч рублей не была выплачена в установленный срок.

В адрес руководителя организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него также было возбуждено уголовное дело. В результате зарплата сотрудникам была выплачена в полном объёме.