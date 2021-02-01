Прокуратура потребовала обеспечить освещение дороги в Порхове
В Порхове прокуратура потребовала обеспечить освещение дороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На участке дороги, проходящей по Мельничной набережной, отсутствовало уличное освещение. Прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Порхова организовать уличное освещение от дома №2 до дома №4 Мельничной набережной.
Требования были удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.