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Общество

Прокуратура потребовала обеспечить освещение дороги в Порхове

В Порхове прокуратура потребовала обеспечить освещение дороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На участке дороги, проходящей по Мельничной набережной, отсутствовало уличное освещение. Прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Порхова организовать уличное освещение от дома №2 до дома №4 Мельничной набережной.

Требования были удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.

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