Дополнительные выходные и длинная рабочая неделя ждут россиян в феврале

09:31, 01 февраля 2021, ПАИ

Дополнительные выходные и длинная рабочая неделя ждут россиян в феврале, сообщил Роструд.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля», — говорится в сообщении.

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневная рабочая неделя.

20 февраля официально объявлен рабочим днем. Согласно трудовому законодательству рабочий день перед праздником Дня защитника Отечества должен закончиться на 1 час раньше, поэтому рабочий день в субботу будет сокращенным, как если это был бы предпраздничный понедельник 22 февраля.

Следующие длинные выходные в 2021 году будут: с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2021 года.

