Температура ниже нормы на 3 градуса прогнозируется в Пскове

09:56, 01 февраля 2021, ПАИ

Аномально теплая погода установится практически на всей территории России с 4 февраля. Температура ниже нормы на 2-4 градуса будет только в Северо-Западном федеральном округе и Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Однако СЗФО и Московский регион, напротив, ожидает аномальный холод в конце рабочей недели. «В Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове температура будет примерно на 3 градуса ниже. В Москве аналогичная ситуация к концу недели - на 2-4 градуса будет ниже нормы», - отметил Вильфанд.