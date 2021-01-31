Четырёх пьяных водителей задержали в Псковской области
В Псковской области задержали четырёх пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ночью 29 января на дороге Бежаницы – Цевло в Бежаницком районе полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-211020, за рулём которого находился 30-летний мужчина.
В Стругах Красных в этот же день на улице Курортной остановили ВАЗ-21140, за рулём которого находился нетрезвый 60-летний мужчина. В Острове 30 января на улице Освобождения стражи порядка остановили BMW. За рулем автомобиля находился пьяный 43-летний местный житель. Ночью 31 января в Порхове на улице Революционной на мопеде задержали 21-летнего горожанина, который сел за руль пьяным.
Эти водители дали признательные показания. По данным фактам проводятся проверки.