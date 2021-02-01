Вступил в силу новый закон о соцсетях

10:20, 01 февраля 2021, ПАИ

С 1 февраля в России изменились требования законодательства о социальных сетях. Теперь они обязаны сами выявлять и блокировать противоправную информацию, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

Блокировке подлежит детская порнография; информация о способах изготовления и употребления наркотиков; сведения, склоняющие детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий». Также необходимо удалять контент, в котором говорится о способах совершения самоубийства и призывах к нему; рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино; оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности. Следует блокировать информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти; призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях; материалы, содержащие нецензурную брань. Кроме того, под запретом информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям; сведения, содержащие призывы к экстремизму, терроризму, пропагандирующие культ насилия.

Если соцсети не могут сами оценить противоправность контента, его следует направить в Роскомнадзор для принятия решения о блокировке. При этом пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение.

Поправки направлены на «наведение порядка в интернете и его очищение от негативного контента».