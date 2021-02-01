Свыше 4 млн рублей получит Псковская область на выплаты медикам за выявление онкологии

10:58, 01 февраля 2021, ПАИ

Псковская область получит 4 млн 305,2 тыс. на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Всего территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования получат свыше 1,1 млрд рублей. Деньги направят на специальные выплаты медикам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, которая в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.