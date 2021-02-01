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Общество

Незаконную работу компьютерного клуба приостановили в Пскове

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пскове приостановили незаконную работу компьютерного клуба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 января сотрудники полиции выявили, что на Рижском проспекте работает компьютерный клуб. Его деятельность осуществлялась незаконно и нарушала указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года.

На момент проверки в клубе было 16 посетителей, в том числе шестеро несовершеннолетних. В отношении посетителей и собственника заведения составлены административные протоколы. В настоящее время они направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в Псковский городской суд.

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