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Общество

Реконструкция станции биохимической очистки воды продолжается в Великих Луках

В Великих Луках продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», общая стоимость контракта — более 92 млн рублей, направленных из консолидированного бюджета.

На реализацию первой очереди реконструкции, которая завершилась в 2020 году, было направлено порядка 17 млн рублей. Были выполнены строительно-монтажные работы по замене подкрановых путей и кран-балок в отделениях исходной воды, над реакторами и в отделении очищенной воды для использования их при проведении дальнейших монтажных работ.

В отделениях исходной и очищенной воды заменены оконные блоки. В различных отделениях произведена замена порядка 150 м стальных трубопроводов, на смену им пришли трубы из полиэтилена. Также установлено 10 новых запорных арматур. Полностью выгружен для реконструкции один реактор, отремонтированы наиболее разрушенные участи стен, закуплены изоляционные материалы. Общая строительная готовность объекта составляет более 20%.

В настоящее время подрядчиком производится размещение заказов на поставку дорогостоящих приборов учета с длительным сроком изготовления приборов учета, а также на материалы — трубопроводы, запорную арматуру и прочие. В феврале планируется продолжение строительно-монтажных работ.

Реконструкция объекта рассчитана на три года. За это время работы будут проведены на шести реакторах станции, а также на прилегающих инженерных сетях. Работы проводятся без ущерба для потребителей, во время проведения реконструкции объект продолжает функционировать. Этот инфраструктурный проект очень важен, ведь подземные скважины снабжают водой более 80% города.

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